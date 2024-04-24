2024-04-24 09:30:08 - المصدر: منصة إيشان

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في التعاملات المبكرة الأربعاء، لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب وتحول الاهتمام بعيدا عن الأعمال القتالية في الشرق الأوسط. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 88.51 دولار […]

ظهرت المقالة النفط يرتفع بعد هبوط مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية أولاً على Eishan.