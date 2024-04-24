2024-04-24 09:30:08 - المصدر: منصة إيشان

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، إن وفدا من بيونغ يانغ برئاسة وزير التجارة الدولية يزور إيران حاليا، وذلك في تقرير علني نادر عن تعاملات البلدين اللذين يُعتقد بأن لهما علاقات عسكرية سرية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونغ هو غادر بيونغ يانغ أمس […]

ظهرت المقالة رغم شكوك تعاونهم العسكري.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران في زيارة علنية نادرة أولاً على Eishan.