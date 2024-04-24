2024-04-24 09:30:08 - المصدر: منصة إيشان

اعتمد الكونغرس الأمريكي قانونا يطالب مجموعة تيك توك بقطع علاقاتها مع شركتها الأم “بايتدانس” وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب. ويندرج إنذار المشرعين الأمريكيين إلى شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع […]

ظهرت المقالة الكونغرس الأمريكي يخير “تيك توك”: طلاق مع بكين أو الحظر أولاً على Eishan.