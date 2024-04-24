السجن 6 سنوات بحق خمسة مدانين اختطفوا اشخاصا باكستانيين في بغداد

2024-04-24 09:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الأربعاء، أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق خمسة مدانين عن جريمة خطف وتعذيب اشخاص يحملون الجنسية الباكستانية في بغداد.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس بيان اليوم، أن "المدانين الخمسة، أربعة منهم يحملون الجنسية الباكستانية فيما كان المدان الخامس عراقي الجنسية، اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين أثناء تعذيبهم وإرسال مقاطع الفيديو إلى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم".

وأضاف أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لأحكام المادة 6/ رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

وكانت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة قد اصدرت، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2023، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة باكستانيين لقيامهم بخطف وتعذيب أشخاص يحملون نفس الجنسية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في حينها، أن "الباكستانيين الثلاثة اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين أثناء تعذيبهم وإرسال مقاطع الفيديو إلى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم".