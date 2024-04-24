الصحة تعلن تلقيح اكثر من خمسة ملايين طفل ضد الحصبة وتؤكد: جميع اللقاحات آمنة

2024-04-24 09:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، تلقيح اكثر من خمسة ملايين طفل بلقاح الحصبة المختلطة في عموم العراق.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزارة الصحة تواصل حملتها الوطنية للتلقيح بلقاح الحصبة المختلطة والتي بدأت منذ 14 نيسان 2024 ولمدة عشرة ايام عمل فعلية لطلبة المدراس ورياض الاطفال".

واضاف البيان، ان "فرقنا التلقيحية تمكنت من تلقيح (5،828،410) طفل لغاية اليوم الثامن وبنسبة 79‎%‎ من الهدف الكلي في عموم العراق بما فيها اقليم كردستان".

واوضح ان "الاجراء لوقاية أبناء بلدنا والحفاظ على صحتهم من الاصابة بالمرض"، مؤكدا ان "جميع اللقاحات المستخدمة آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة".



