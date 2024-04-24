المعدن الأصفر يتراجع بظل انحسار الصراع في الشرق الاوسط

2024-04-24 09:40:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 إلى 2320.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريلنيسان في الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارسآذار إلى أبريلنيسان ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل. كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 إلى 2333.80 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة رويترز. وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو. وألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة. ويتوقع المتعاملون حاليا أن يكون التخفيض الأول لسعر الفائدة الأميركية في سبتمبرأيلول على الأرجح. ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا. وتترقب الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارسآذار، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية. وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 إلى 27.24 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.1 إلى 1018.50 دولار، في حين زاد البلاتين 0.3 إلى 910.15 دولار.