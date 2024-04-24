نيجيرفان بارزاني يستذكر جريمة قصف جامعة السليمانية وقلعة دزه

2024-04-24 09:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، قصف جامعة السليمانية وقلعة دزة من قبل النظام السابق في سبعينيات القرن الماضي.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، نحيي اليوم الذكرى الخمسين لاستشهاد العشرات من طلاب وأساتذة جامعة السليمانية والمواطنين المدنيين في "قلعة دزه" الذين سقطوا ضحايا جريمة أخرى للنظام العراقي في 24 نيسان 1974.

وأضاف أن استشهاد الطلاب وأساتذة الجامعات والمدنيين في قبعة بغارة جوية جبانة أعطى المزيد من القوة للروح والإرادة للمقاومة ومواجهة القمع والدكتاتورية، وركز الشعب الكوردي أكثر على القضية واستمر في النضال من أجل حقوقه.

وتابع رئيس الاقليم بالقول إن هذه الجريمة وضحايا ذلك اليوم من جامعة السليمانية في قلعة دزه وشعب المنطقة الثائر ما هي إلا صفحة من تاريخ الشعب الكوردستاني الدموي والمؤلم الذي يجب أن نتعلم منه الدروس والوحدة والتضامن، فلنمنع تكرار ذلك التاريخ إلى الأبد ونأمل أن نعمل من أجل مستقبل أفضل.

وكانت مدينة قلعة دزة قد تعرضت للقصف الجوي من قبل النظام السابق في 24 من نيسان عام 1974، وبقيت المدينة مدمرة تسع سنوات لغاية انتفاضة عام 1982 بسبب رسم الخطوط الحمراء في المنطقة من قبل، وبعد انتفاضة الشعب الكوردستاني عام 1991 أعيد إعمار المدينة من جديد.