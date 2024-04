2024-04-24 09:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نظمت مديرية شرطة الآثار في ذي قار، اليوم حملة تثقيفية توعوية لحماية المواقع الأثرية والمدن التاريخية والحفاظ عليها من التجاوزات. وقال مفتش اثار وتراث ذي قار شامل الرميض، في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “الكوادر العاملة في مديرية الآثار والتراث نظمت نظمت حملة تثقيفية توعوية بالتعاون...

The post لحماية المواقع الأثرية.. شرطة الآثار تنظم حملة تثقيفية في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.