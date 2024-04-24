نجم المان سيتي على رادار سان جيرمان

2024-04-24 10:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يعقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الأمل في التعاقد مع أحد نجوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، ان "بي إس جي سيجرب حظه مجددا هذا الصيف من أجل التعاقد مع برناردو سيلفا".

وأضافت الصحيفة أن العلاقة الجيدة بين الإدارة الباريسية وخورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب البرتغالي، قد تؤدي إلى نجاح المساعي هذه المرة.

وكان النادي الباريسي حاول التعاقد مع سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية للعام الماضي لكن انتهى الحال باستمراره مع الفريق الإنجليزي.

ويلعب برناردو سيلفا (29 عاما) بصفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

وسبق أن ارتبط برناردو أيضا بالانتقال إلى أندية أخرى أبرزها برشلونة الإسباني الذي يضم حاليا بين صفوفه الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وجواو كانسيلو.

المصدر: كوورة



