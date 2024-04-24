"الاعتداءات ستتوقف".. الأمن النيابية تعلق على تدريب تركيا للقوات العراقية

2024-04-24 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، (24 نيسان 2024)، على توقيع العراق مذكرة تفاهم أمنية فيها جانب يتعلق بتدريب تركيا للقوات العراقية.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مذكرة التفاهم الأمنية ما بين العراق وتركيا مهمة بهذه الجانب حيث ستدفع تركيا الى إيقاف عمليات الاعتداء على سيادة العراق المستمرة منذ سنين طويلة، وهذه المذكرة سوف تضبط الحدود وتمنع تواجد أي جماعات خارجة عن القانون تهدد البلدين".

وبين البنداوي ان "تدريب تركيا للقوات العراقية، امر مهم خاصة ان تركيا تعتبر من الدول المتطورة والمتقدمة بالمجال الأمني والعسكري، وهذا الامر لا يؤثر على طبيعة عمل التحالف الدولي، خاصة ان اللجان العسكرية مازالت تعمل على انهاء وجود التحالف، ولهذا العراق بحاجة الى مزيد من التعاون الأمني على مختلف الأصعدة مع دول مختلفة ومنها تركيا".

وكان العراق وتركيا وقعا أمس الأول خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى العاصمة بغداد 26 مذكرة تفاهم بينها "مذكرة تفاهم في مجال التدريب العسكري، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية ومذكرة تفاهم بشأن التدريب والتعاون في مجال الصحة العسكرية، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية ومذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي بين هيأة التصنيع الحربي وسكرتارية الصناعات الدفاعية التركية ومذكرة تفاهم للتعاون الأمني، بين وزارتي الداخلية العراقية والتركية.