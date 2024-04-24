منتخب الصالات يواجه تايلاند وعينه على نهائي كأس القارة

2024-04-24 10:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

يخوض منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الأربعاء، مواجهة مهمة أمام نظيره التايلاندي ضمن الدور ربع النهائي لبُطولةِ نهائيات كأس آسيا الجارية أحداثها في العاصمةِ التايلاندية بانكوك.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الصالات عدي صبار لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" الفريق أكمل استعداداته لهذه المواجهة وشهدت الوحدة التدريبية الأخيرة حضور رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال لرفع معنويات اللاعبين وتقديم الدعم النفسي قبل المباراة".

وأضاف صبار، أن"صفوف الفريق مكتملة ولا نعاني من الإصابات وهنالك إصرار وعزم من قبل اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المباراة كونها ستقام على أرضه وبين جماهيره".