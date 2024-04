مجلس ذي قار يوجه الدوائر الحكومية بفتح منافذ “VIP” لذوي الاحتياجات الخاصة

2024-04-24 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:وجه نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار مرتضى جودة المرعاوي، اليوم الأربعاء، الدوائر الحكومية في المحافظة بافتتاح منافذ خاصة VIP للتعامل مع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.وبحسب وثيقة صادرة من رئيس المجلس، وحصلت عليها “شبكة أخبار الناصرية”، فإن “هذا التوجيه جاء بسبب أهمية هذه الشريحة ولكونها تحتاج للاهتمام والرعاية...

