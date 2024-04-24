تراجع اسعار صرف العملات في الناصرية اليوم الاربعاء

2024-04-24 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شهدت بورصة الناصرية المحلية اليوم الاربعاء الموافق 24 نيسان 2024، تراجعا في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، اليكم أسعار البيع والشراء للدولار الامريكي في بورصة الناصرية. سعر الشراء 146750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. سعر البيع 147250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر...

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