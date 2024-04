بالصور: بلدية الرفاعي تطلق حملة كبرى لإكساء جميع شوارع القضاء

2024-04-24 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية بلدية قضاء الرفاعي، اطلاق حملة كبرى لإكساء شوارع القضاء الفرعية والرئيسية.وقال مدير البلدية اسامة جاسم الخفاجي في تصريح لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “مديريته اطلقت حملة كبرى لإكساء شوارع القضاء الفرعية والرئيسية”.وأضاف أن “الحملة انطلقت بتوجيه من محافظ ذي قار وبإشراف ومتابعة من صندق عمار ذي قار...

