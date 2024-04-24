2024-04-24 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفه العاصمة العراقية، بغداد بـ”إحدى مدن حضارتنا العريقة”. وكتب أردوغان على صفحته الرسمية بمنصة “إكس”: “تلبية لدعوة أخي العزيز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبعد غياب طويل أسعدني كثيرا زيارة بغداد إحدى مدن حضارتنا العريقة..”. وقد أثارت هذه التدوينة انتقادا […]

ظهرت المقالة أردوغان يثير الجدل بتدوينة “بغداد إحدى مدن حضارتنا العريقة” أولاً على Eishan.