2024-04-24 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور قرار الحكم بالحبس الشديد لمدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ على خلفيَّة ضبطه بالجرم المشهود أثناء اقترافه للرشوة مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ 200 ألف دولارٍ؛ مقابل إصدار قرارٍ من مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيَّة يتضمَّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي. وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة وفقا للبيان ان المحكمة ذاتها اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها عشرة ملايين دينار بحقّ المُتَّهم الذي توسُّطه في قضيَّة تسلُّم 200 مئتي ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى. وتابع أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات وغرامة ماليَّة؛ استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983، وعلى الثاني بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة 310 من قانون العقوبات. وأعلنت هيئة النزاهة في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي عن تمكُّنها من الإيقاع بالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة ومدير شركة أهليَّة؛ على خلفيَّة قضيَّة تسلُّم 200,000 دولار من أصل مبلغ 5000,000 دولار، مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل أحد المعامل في محافظة نينوى.