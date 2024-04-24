2024-04-24 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

افتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، خط النقل الجماعي في مجمع جامعة بغداد، وفيما أكد أنه تم تخصيص 25 حافلة لخدمة الطلبة والزائرين الى المجمع، أشار إلى أن طريقة الدفع بهذا الخط عبر نظام الـPOS. وقال السعداوي، في كلمته خلال افتتاح خط النقل الجماعي في مجمع جامعة بغداد،: إنه تم اليوم افتتاح خط النقل الجماعي بمجمع بغداد الجادرية، وبواقع 25حافلة يبدأ العمل بها من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 4 مساء، حيث سيكون لخدمة الطلبة والزائرين داخل الجامعة، مبيناً أن الوقت قابل للتمديد. وأضاف، أن مسألة الدفع تكون إلكترونياً عبر جهاز POS عبر تطبيق الهاتف وفي حال لم يتملك الطالب التطبيق بإمكانه شراء تذاكر من أماكن مخصصة، لافتاً الى أن الوزارة راعت الظروف الخاصة للطلبة حيث تم تخفيض سعر التذكرة الى 250 ديناراً، فضلاً عن التسهيلات الكبيرة ففي حال لم يمتلك الطالب إمكانية الدفع تكون تذكرته مجانية. وتابع أن الطلبة يستحقون هذا الدعم لأن مستقبل العراق مرهون بهم، مؤكداً السعي لتفعيل جميع خطوط النقل العام ببغداد والمحافظات، بالإضافة الى تخصيص خطوط نقل خاصة لنقل الطلبة من مناطقهم الى الجامعات والمعاهد. وأعرب وزير النقل، عن شكره لرئيس جامعة بغداد لتعاونه من أجل إنجاح هذه الخطوة المهمة التي تصب في مصلحة الجامعة والطلبة، مشيداً بجميع الجهات الداعمة منها مكتب متابعة رئيس الوزراء وشركة المسافرين والوفود التابعة للوزارة.