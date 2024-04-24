الحبس الشديد بحق مسؤول حكومي سابق تسلم رشوة ربع مليار دينار

2024-04-24 11:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، يوم الأربعاء، صدور قرار حكم حضوريّ بالحبس الشديد بحقّ المدير العام للشركة العامّة للسمنت العراقيّة؛ جرّاء اقترافه جريمة الرشوة؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.

وأفاد إعلام الهيئة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيّة حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدّة ثلاث سنوات وغرامة ماليّة بحق المدير العام السابق للشركة العامّة للسمنت العراقيّة؛ على خلفيّة ضبطه بالجرم المشهود أثناء اقترافه للرشوة متلبّساً بتسلّم مبلغ (200) ألف دولار؛ مقابل إصدار قرار من مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيّة يتضمّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي.

وفي السياق ذاته، أكّد إعلام الهيئة، إصدار المحكمة ذاتها حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدّة سنتين وغرامة ماليّة قدرها عشرة ملايين دينار بحقّ المتّهم الذي توسّطه في قضيّة تسلّم (200) مئتي ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.

وأوضح أنّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصّلة والإثباتات في القضيّتين، والأوراق التحقيقيّة، توصّلت إلى مقصريّة المتّهمين، فقرّرت إدانتهما، والحكم على الأول حضورياً بالحبس الشديد لمدّة ثلاث سنوات وغرامة ماليّة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعلى الثاني بالحبس الشديد لمدّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة (310) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي تمكّنها من الإيقاع بالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيّة ومدير شركة أهليّة؛ على خلفيّة قضيّة تسلّم (200,000) مئتي ألف دولار من أصل مبلغ (5000,000) خمسائة ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل أحد المعامل في محافظة نينوى.