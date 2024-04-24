رئيس اللجنة الأولمبية: وضعنا خطة لثماني سنوات لإعداد البطل الأولمبي

2024-04-24 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، أن الخطة التي تم وضعها تهدف الى إعداد بطل أولمبي يحقق الإنجاز وفق معايير علمية رصينة وإنعاش الرياضة التي عانت من السبات خلال الفترة الماضية.

وقال مفتن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الهدف المنشود منذ تسلم رئاسة اللجنة الأولمبية هو صناعة البطل الأولمبي، لذا تم وضع خطة لثمانية أعوام وفق معايير عالمية سعياً لحقيق الإنجاز العالي"، مبيناً أن" الرياضة العراقية كانت في سبات طويل خلال الفترة السابقة ونحن الان نعمل على إعادة إنعاشها والاهتمام بالبنى التحتية لرياضة المستقبل".

وأضاف مفتن أن "اللجنة الأولمبية ستعقد مؤتمراً موسعاً خلال الفترة القادمة تستضيف فيه الخبراء والأكاديميين للاستماع الى آرائهم ومناقشة أفكارهم بما يسهم في الارتقاء بواقع الرياضة العراقية"، موضحاً أن "المكتب التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد وليس لمصلحة خاصة ولكن نسعى لبناء أرضية صحيحة لمن يخلفنا في قيادة هذه المؤسسة وتتيح له العمل بمرونة وأريحية".

وتابع مفتن أن "تأهل البطل علي عمار الى أولمبياد باريس جاء نتيجة عمل كبير وجهد متواصل مقترناً بالدعم المطلق أملاً في تحقيق إحدى الميداليات في الأولمبياد المقبل".