رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنجاز محطة كهرباء الأنبار المركبة وفق المواصفات المطلوبة

2024-04-24 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بسرعة إنجاز الأعمال الجارية في محطة كهرباء الأنبار المركبة وفق المواصفات المطلوبة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة في ناحية الفرات، وذلك خلال زيارته المحافظة التي وصلها صباح اليوم الأربعاء".

وأضاف، أن "السوداني، عقد في مقر المشروع، اجتماعاً مع الشركة المنفذة، واطلع على تفاصيل وسير الأعمال التنفيذية الجارية التي وصلت إلى مراحل متقدمة بالعمل، واستمع إلى طروحات الفريق الهندسي"، مشيرا إلى أن "الاجتماع شهد أيضا الاطلاع على وضع خدمة الكهرباء في عموم المحافظة، ومتابعة مشروع غاز عكاز الذي سيغذي محطة كهرباء الأنبار بالوقود بعد إنجازها".

ووجه رئيس الوزراء "بسرعة الإنجاز على وفق المواصفات المطلوبة"، مشددا على "عدم التعذر بأي تأخير بعد أن وفرت الحكومة كل مستلزمات الإنجاز للمحطة".

وتعد محطة كهرباء الأنبار أحد المشاريع الستراتيجية المهمة، وبدأ العمل بها منذ عام 2013، وبسبب احتلال عصابات داعش الإرهابية للمحافظة، توقف العمل بالمشروع لمدة 8 سنوات تقريباً، وضمن نهج الحكومة في إزالة المعوقات عن المشاريع المتلكئة، تم استئناف العمل بالمشروع في شهر كانون الأول 2022، حيث بلغت نسبة الإنجاز اليوم 50%.

وتتكون المحطة من أربع وحدات غازية بسعة (273) ميغاواط، ووحدتين بخاريتين (275) ميغاواط، ويهدف المشروع إلى تزويد الشبكة الوطنية بقدرة كهربائية مُقدارها (1640) ميغاواط، ويتم استخدام الغاز الطبيعي المحلي من حقل عكاز الغازي وقوداً لها، وبالتالي تقليل كلفة إنتاج الطاقة وضمان استقرار تجهيزها.