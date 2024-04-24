2024-04-24 11:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلق في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الأربعاء، المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الحاسوب.

وقال رئيس جامعة جيهان امجد الدلوي في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يناقش مواضيع عديدة حول علوم الحاسوب حيث يشارك 73 بحثا فيه حول انظمة الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات وعلوم الشبكة العنكبوتية وغيرها مع باحثين من مختلف الدول".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المؤتمر تشارك فيه جامعات من ماليزيا والأردن وغيرها من الدول، حيث سيستمر لعدة أيام.

وقال نجاة، أحمد، من المشاركين في المؤتمر، لوكالة شفق نيوز إن "أهمية المؤتمر تكمن في أنه يواكب التطورات الحاصلة في التكنولوجيا حيث يتضمن أبحاث حول الذكاء الاصطناعي وغيره من المواضيع العصرية الملحة في الوقت الحالي اضافة الى مشاركة عدة دول ما يتيح الفرصة للاستفادة من الخبرات وتبادلها".

وجرى في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، صباح يوم الأحد 21 من شهر نيسان/ أبريل، حفل افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي الذي أقيمت مراسمه في جامعة كوردستان.

وبهذا الصدد ذكر بيان صادر عن مكتب محافظ اربيل، أن الهدف من تطوير الذكاء الاصطناعي في إقليم كوردستان بشكل عام وأربيل بشكل خاص، هو الاستمرار في التقدم التكنولوجي الكبير في العالم، لأن الذكاء الاصطناعي في نمو مستمر لتستفيد منه الصناعات المختلفة، كما أن الأجهزة أكثر ارتباطاً بالعمليات الحسابية. في مجالات علوم الكمبيوتر واللغويات وعلم النفس.

بدوره قال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم التأكيد خلال حفل الافتتاح على الاهتمام الخاص ببرمجة اللغة الكوردية في هذا المركز، بحيث تكون هذه اللغة إلى جانب اللغات الحية في المجالات العلمية.