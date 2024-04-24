القبض على عصابة للمتاجرة بالفتيات في بغداد

2024-04-24 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، القبض على عصابة للمتاجرة بالفتيات في محافظة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد رصد معلومات تفيد بوجود عصابة للمتاجرة بالفتيات واستغلالهن لأغراض غير أخلاقية في بغداد، تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية".

وأضاف البيان، انه "بعد التأكد من صحة المعلومات تم استحصال الموافقات القضائية الأصولية وإلقاء القبض على العصابة المكونة من (6) متهمين بالجرم المشهود"، لافتا الى انه "ضبطت بحوزتهم فتيات يتم استغلالهن لأغراض غير أخلاقية من أجل الكسب المادي".

واكد انه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وأحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".