القبض على شخص قتل شقيقه بالسكين واختبأ بمنزل "اخته" شمال شرقي بغداد

2024-04-24 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، بالقاء القبض على شخص قتل شقيقه بـ "السكين" شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "شجارا عائليا على الارث تطور بين شقيقين الى استخدام السلاح الابيض (سكين)، وانتهى بمقتل احدهم فيما لاذ الآخر بالفرار في منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد".

واضاف، أنه "تم تتبع كاميرات المراقبة والتوصل الى ان الاخ القاتل وهو يختبئ في منزل شقيقته بمدينة الصدر شرقي العاصمة"، لافتا الى أن "الجهات الامنية تمكنت من القاء القبض عليه وايداعه بالتوقيف لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".







