2024-04-24 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، حدوث حالة جوية "ربيعية ممطرة" تستوجب "الحذر والاحتياط" الأسبوع المقبل.

واشار عطية في رصد جوي تابعته "بغداد اليوم"، الى "تحديثات جوية وتحذيرات أولية، وأجواء غير مستقرة، اعتبارًا من مساء يوم الأثنين 29/4 ولغاية صباح يوم الجمعة 3/5".

قال ان "العراق سيشهد حالة جوية ممطرة ربيعية متقلبة تستوجب الحذر والاحتياطات في بعض المدن"، مضيفا "حيث مازالت هناك مؤشرات لفرص هطول امطار غزيرة في بعض المدن خلال الفترة المذكورة أعلاه".

وأوضح ان "التركيز الان على مدن الجنوب والوسط والغربية حسب طبيعة تمركز المنخفض بالطبقات العليا وذروة التأثير ستكون يوم 2/5 والتغييرات واردة".