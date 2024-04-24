داعش وكورونا عرقلتها وأحزاب ساومت عليها.. مستثمرون يناشدون السوداني لإنقاذ المشاريع

2024-04-24 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناشد عدد من المستثمرين، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للتدخل وإيجاد معالجات فورية لقضية المشاريع المتلكئة نتيجة للظروف القسرية ابان دخول داعش الإرهابي وجائحة كورونا.

وقال احد المستثمرين في مناشدة عبر "بغداد اليوم"، ان "قضية المستثمرين القدامى ابتداءً من عام 2020 نزولا لما دونها للأعوام 2019 و 2018 وباقي سنين فترة إرهاب داعش وجائحة كورونا، جميعها تسببت تلكؤ للمستثمرين وما زاد الطين بلة موجة الامطار في عام 2017 والتي أدت بمجملها الى توقفات بالمشاريع في تلك الفترة"، مبينا ان "قيمة انشاء المشروع والغرامات المجحفة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل النسبة الأكبر في البد إضافة الى سحب الاجازات جميعها أمور اثرت علينا بشكل سلبي ومباشر".

وأضاف، ان "تلك الغرامات بحال تم اسقاطها فمن الممكن استكمال المشاريع رغم كل التحديات"، موضحا ان "هنالك توجه لدوائر الاستثمار في عدد من المحافظات باتخاذ هذه الإجراءات، ناهيك عن ضغوط تمارسها بعض الأحزاب بغية سحب الاجازات من بعض المستثمرين ومنحها الى اخرين، يضاف اليها العديد من المساومات على مشاريع متلكئة نتيجة للظروف القاهرة ".

ودعا المستثمرون، رئيس مجلس الوزراء "للتدخل العاجل والنظر في هذا الموضوع لما يمثله من دعم لهذه الشريحة وبما يضمن رفع الغبن عنها واستمرار عمل المشاريع لما فيه خدمة للصالح العام".



