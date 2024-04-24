2024-04-24 11:54:07 - المصدر: منصة إيشان

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يستقيل، واصفة إياه بأنه “عقبة أمام حل الدولتين”. وفي معرض حديثها عن تداعيات هجوم “حماس” في 7 أكتوبر والهجوم المضاد الذي شنه رئيس الوزراء، قالت بيلوسي إن “نتنياهو هو المسؤول في النهاية”. وفي مقابلة مع قناة RTÉ Six One […]

ظهرت المقالة رئيسة البرلمان الأمريكي: نتنياهو “عقبة” ويجب أن يستقيل أولاً على Eishan.