شبكة أخبار الناصرية: كشف عضو مجلس محافظة ذي قار ورئيس لجنة حقوق الإنسان عمار ياسر الركابي، اليوم الاربعاء، عن الأسباب والدوافع التي تقف خلف ازدياد حالات الانتحار بين فئة الشباب خاصة في محافظة ذي قار.وقال الركابي في تصريح خاص لإذاعة الناصرية، ان “مجلس المحافظة سيعقد جلسة طارئة هذا الأسبوع بحضور...

