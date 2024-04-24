وزارة الداخلية تحدد الجهات التي تؤدى لها التحية العسكرية

2024-04-24 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، الجهات التي تؤدى لها التحية العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بموجب أحكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 ولغرض الحفاظ على ديمومة السلوكيات التي تظهر الاحترام المتبادل والمتمثل بالتحية العسكرية باعتبارها مقياس الالتزام بالضبط والربط العسكري ومن أجل الحفاظ على هذه الأعراف العسكرية كونها جزءاً من مراسيم الاحترام المنصوص عليها في المادة (9) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 (المعدل) فأن التحية العسكرية تؤدى لكل من:

أ. رئيس الجمهورية.

ب. رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة.

ج. وزير الدفاع.

د. وزير الداخلية.

هـ. العسكري الذي يحمل مرسوماً جمهورياً او أمراً ديوانياً بصفة ضابط الذي هو أرفع رتبة في القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي سواء كان في الخدمة أم متقاعداً عدا (المطرود).

و. رئيس دولة أجنبية او سفير البلد المعتمد في العراق إذا كان يحمل علم بلاده في سيارته او في اجتماع".

2. لا تؤدى التحية العسكرية وعبارة (سيدي) في غير ما ذكر في الفقرة (1) (أ-ب - ج - د - هـ - و -ز - ح - ط) آنفاً.

3. يتحمل المخالف المساءلة القانونية وفق أحكام القانون.