اليوم.. الشرطة في مهمة آسيوية بسلة "وصل"

2024-04-24 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يلتقي فريق الشرطة لكرة السلة، عند الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم الأربعاء، مضيفه فريق الحكمة اللبناني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة (WASL) غرب آسيا الدولية.

وأنهى فريق الشرطة استعداداته لهذه المواجهة الحاسمة بالرغم من غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة ، ويواجه القيثارة تحدياتٍ كبيرة بسبب المشاركة في ثلاث بطولات مختلفة حالياً، حيث يشارك في الدوري المحلي وبلغ فيه المربع الذهبي، وتنتظره مباراة نهائي كأس العراق ، بالإضافة إلى بطولة "وصل"، وهذا الجدول الزمني المكتظ يؤثر بشكلٍ كبيرٍ في اللاعبين.

ويعاني الفريق من بعض الإصابات في صفوف الفريق، مثل إصابات محمد صلاح وحسان علي وحسن هادي بالإضافة إلى المحترف الأميركي ديلوان كراهام، إلا أن الفريق يسعى لتقديم أداء جيد بوجود اللاعبين المتاحين٫ رغم قوة الفريق المنافس.