برشلونة يحدد خطة للتعاقد مع نجم المان سيتي

2024-04-24 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، مفاجأة لجماهير برشلونة، بشأن إمكانية التعاقد مع برناردو سيلفا، نجم وسط مانشستر سيتي الانجليزي، في الصيف المقبل.

ويعتبر سيلفا من الأهداف الأساسية لبرشلونة، طوال الفترة الماضية، لكن الأزمات المالية التي عانى منها النادي الكتالوني، وقفت أمام إتمام الصفقة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يمكنه التعاقد مع لاعبين رفيعي المستوى من خلال دفع رسوم انتقال عادية لهم، أي من خلال استخدام الأموال التي تحصل عليها من بيع بعض اللاعبين، أو من خلال الرواتب التي يمكن توفيرها، إذا قرر أحد اللاعبين تخفيض عقده.

وأضافت الصحيفة، أن بيرناردو من أكثر اللاعبين الذين يرغب برشلونة في ضمهم خاصة أنه يبهر المدرب تشافي هيرنانديز والإدارة الرياضية في برشلونة، لقدرته الفنية على خلق التوازن ولخبراته الكبيرة في المنافسات الكبرى.

وحاول برشلونة التعاقد مع سيلفا في العامين الماضيين، وكان اللاعب البرتغالي متحمسا أيضا لإمكانية ارتداء قميص البلوجرانا، ومع ذلك، لم يكن ذلك ممكنا بسبب مشاكل فاتورة الرواتب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برناردو مدد عقده مع السيتي حتى عام 2026، بعد 7 مواسم قضاها هناك، لكنه أدرج في الاتفاق شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، نحو 58 مليون يورو، وهو مبلغ يمكن لبرشلونة تحمله.

وأتمت أن سيلفا يرحب بالانتقال إلى برشلونة، وتغيير وجهته من البريميرليج إلى الليجا.

المصدر: موندو ديبورتيفو



