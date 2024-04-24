مركز ميترو: السلطات البلجيكية تعتدي على محطتي تلفزيون  كورديتين وتوقف بثهما

2024-04-24 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدان مركز "ميترو" للدفاع عن الحريات في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، اعتداءات السلطات البلجيكية على قناتين كورديتين، واصفا ذلك الإجراء بـ"غير الديمقراطي".

وقال مدير المركز ديار محمد، في كوردستان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "الأعمال التي قامت بها السلطات الأمنية البلجيكية صباح يوم أمس، ضد قناتين كورديتين وإيقاف بثها يعد من الأعمال المشينة والأعمال غير الديمقراطية".

وأضاف: "نحن نستغرب من تلك الأعمال التي تصدر من سلطات دولة تدعي الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي وهذا يعد عملا يمد للديمقراطية بصلة، مشيرا إلى أن هذا العمل يدلل على أن العمل الصحفي أصبح ضحية للعبة السياسية ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل في كل دول العالم".

وأشار محمد، إلى أن "المركز يدين بشدة تلك الأعمال وقد قدمنا مذكرة احتجاج للمجتمع الدولي، علما اننا لم نحصل على أي دليل أو وثيقة تثبت تجاوز تلك الفنانين قوانين العمل الصحفي، وان ما تعرضت لها القانتين يثر الشكوك حول وجود أجندة سياسية خلف تلك الاعتداءات".

ودعا محمد، جميع المراكز العالمية والمنظمات الحقوقية إلى "الوقوف عند هذه القضية للحفاظ على حرية التعبير"، مبينا أن "مركز ميترو يجد أن هذا الموضوع هو ليس واجب المركز فحسب بل هو واجب كل إعلامي وكل مؤسسة إعلامية".