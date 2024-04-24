لأول مرة على مستوى العراق.. مقاعد ذكية للشحن والانترنت المجاني وسط اربيل (صور)

2024-04-24 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لأول مرة في إقليم كوردستان والعراق، شرعت شركة للإتصالات، بتركيب كرسي ذكي في وسط مدينة أربيل، يمكن المواطنين الاستفادة في الاتصال المجاني بالإنترنت وشحن الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن شركة FTTH هي من القطاع الخاص، ومازال عملها بالمشروع في مراحله الأولى، حيث بدأت بتجربة تركيب أربعة كراسي ذكية، مبينا أن هذه الكراسي الذكية تتلقى الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لتقوم بتوزيعها لشحن الأجهزة الذكية وتوفير خدمة الإنترنت للسياح والزوار وسط أربيل وفي السوق عند الضرورة.

ومن خلال مسح الرمز ضوئيًا، سيكون لدى المواطنين إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة ويمكنهم استخدام اتصال الإنترنت خلال فترة زمنية معقولة.

وقررت الشركة زيادة عدد المقاعد في المرحلة المقبلة، وتركيب هذه المقاعد في مناطق أخرى من كوردستان وأربيل ليستفيد منها المواطنون.

ويعد هذا المشروع هو الأول في الإقليم وفي العراق عامة، إذ أن تركيب هذه الكراسي الذكية غير موجود في الدول المحيطة بالعراق.

وفقط في إقليم كوردستان وأربيل، تم تركيب هذه الكراسي الذكية ووضعها في حديقة المدينة، خدمة للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين.