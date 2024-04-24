دولة جديدة تخطط للانضمام إلى مجموعة "بريكس+" الاقتصادية

2024-04-24 12:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت سفيرة سريلانكا لدى موسكو أن بلادها تخطط لتقديم طلب للانضمام إلى مجموعة بريكس وأشارت لياناج في تصريحاتها للصحفيين إلى إن هذا سيسمح للبلاد بالتطوير في مجال النقل والأمن الغذائي. وقالت: في الواقع، تخطط سريلانكا للانضمام إلى بريكس، وأستطيع أن أقول إن وفد سريلانكا حاضر الآن في منتدى مجلس الأمن في سان بطرسبورغ وهو اجتماع للممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن المسائل الأمنية. وتابعت: في الواقع، هناك رغبة في الانضمام إلى بريكس في المستقبل القريب، وهذا سيسمح للبلاد بالتطوير في مجال النقل والأمن الغذائي. ويشار إلى أن 23 دولة أخرى، أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية.