تركيا تستهدف مضاعفة تجارتها مع العراق عبر مشروع "طريق التنمية"

2024-04-24 12:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تستهدف تركيا مضاعفة حجم تجارتها مع العراق عبر مشروع "طريق التنمية"، وفق وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو.

وقال أوغلو إن: تشغيل طريق التنمية، من شأنه رفع حجم التجارة من 20 مليار دولار إلى 30-40 مليار دولار، بحسب وكالة "الأناضول"

أول أمس الاثنين، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية"، الذي يضم خطوط سكك حديدية وطرق سريعة تربط بين ميناء الفاو والحدود التركية بطول 1200 كيلومتر، بتكلفة تقدر بـ17 مليار دولار ويُتوقع أن يدر نحو 4 مليارات دولار سنوياً.

وكان أردوغان قد قال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع السوداني في القصر الحكومي وسط بغداد يوم الاثنين الماضي إن" العراق بلد جار وتربطنا به قواسم مشتركة عديدة.. لدينا إرادة سياسية لدفع علاقات العراق وتركيا إلى الأمام".