وزير الدفاع يعلن عن برنامج لتحسين قدرات القوة الجوية

2024-04-24 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ فاطمة رحمة

تصوير: علي هاشم

اعلن وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم الأربعاء، عن برنامج لتحسين قدرات القوة الجوية.

وقال العباسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان "القوة الجوية العراقية اجرت تمرين مشترك مع القوة الجوية الايطالية (تمرين اور واحد)، مبينا ان "العام الماضي تم اجراء التمرين ذاته مع القوة الجوية الفرنسية".

واوضح، ان "هذا السياق يأتي ضمن البرنامج الحكومي، لتطوير وتصعيد القدرات القتالية للقوى الجوية العراقية ورفدها باحدث الاسلحة والمعدات".

واشار، الى ان "الوزارة لديها برنامج لتحسين قدرات القوة الجوية في اختيار السلاح المتطور والذي تحتاجه ساحة العمليات العراقية"، مؤكدا ان "لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجه عام بتطوير السلاح".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأ اليوم الاربعاء، قيادة القوة الجوية بمناسبة ذكرى تأسيسها.

وقال رئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لتأسيس قيادة القوة الجوية؛ أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لكافة منتسبي قيادة القوة الجوية طيارين ومهندسين وملاحين وفنيين وعاملين من الضباط والمراتب والموظفين من كافة الاختصاصات والذين سطروا اروع الانجازات والبطولات".

واضاف :"نستذكر بطولاتهم ودمائهم الزكية للذود عن سيادة وكرامة العراق ، وسجلوا في سفر التاريخ صوراً مشرفة في النصر على الارهاب، ستبقى خالدة في اذهان العالم اجمع".