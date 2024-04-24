2024-04-24 13:42:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوي

افتتح محافظ الديوانية عباس الزاملي، اليوم الأربعاء ، ملعب حي الفرات الرياضي الذي حمل اسم الرياضي الراحل فالح عبد حاجم ، وشهد الافتتاح حضوراً رسمياً بالإضافة الى عدد من الشخصيات والرواد الرياضيين.

وقال مدير شباب ورياضة الديوانية سعد المحنة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المشروع يعد من ضمن المشاريع التي نفذتها مديرية شباب ورياضة الديوانية لعام 2024 ، لافتاً الى أن مديريتنا تسعى لخدمة أبناء المحافظة بتوفير الملاعب والمنتديات التي تعد المتنفس الحقيقي لشبابها الواعد".