ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية بمزاد البنك المركزي العراقي

2024-04-24 13:42:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 95%، يوم الأربعاء، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 266 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 279 مليوناً و556 ألفاً و200 دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 266 مليوناً و256 ألفاً و200 دولار، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 13 مليوناً و300 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 12 مصرفا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 117 شركة.