وزير التربية يعلن إطلاق المدرسة الحكومية الإلكترونية

2024-04-24 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المدرسة الحكومية الإلكترونية، فيما أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية عدنان السراج أن رئيس الوزراء وافق على مبادرة مؤسسة تعليم لانتشال الطلبة المتسربين الراغبين بالعودة الى المدارس.

وقال الجبوري في كلمة له خلال حفل إطلاق المدرسة وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا نحتفل اليوم بأولى ستراتيجيات وزارة التربية الرامية الى تطبيق البنى التحتية التكنولوجية لتعليم وتعزيز المهارات وتمكين التعليم عن بعد من خلال فتح المدرسة الالكترونية"، مبينا أن "هذه المدرسة تعد إحدى وسائل تحقيق تكافؤ الفرص الدراسية وتوفير التعليم الجيد تحت اشراف ومتابعة وزارية مكثفة من قبل مديرية التلفزيون التربوي".

وأضاف أن "هذه المدرسة تعد أهم مشروع تربوي تسعى فيه لتحقيق أهداف الوزارة المستدامة، كونه مشروعاً واعداً يسهم في رفع الواقع الدراسي لطلبة الخارج والفئات الاخرى التي لم تحالفها ظروف الحياة لإكمال دراستهم وتزويدهم بمهارات المجتمع العلمي والمعرفي اضافة الى القضاء على ظاهرة التدريس الخصوصي غير المنظم"، لافتا الى أن "خطواتنا أصبحت واضحة المعالم لترصين التعليم".

من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية عدنان السراج في كلمة له خلال إطلاق المدرسة، أن "اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تطوير القطاع التربوي أخذ مديات مختلفة ومتعددة ولعل اهتمامه بالبرنامج الحكومي والقطاع التربوي يمثل اهتمام الدولة العراقية بتطوير القطاع التربوي والحاقاً بالتطور التكنلوجي"، مشيرا الى أن "مكتب رئيس الوزراء أطلق العديد من المبادرات الخاصة بالتربية والتعليم والتي دعمت البرامج الحيوية مما جعل التربية في نقلة جديدة بتطوراته".

وذكر أن "هذه المبادرات ساهمت بشكل جدي بدفع وزارة التربية الى الأمام وتشخيص حالات الأخطاء الموجودة ومعالجتها باشراف رئيس الوزراء"، مشيرا الى أن "اكثر المبادرات التي حظيت بدعم رئيس الوزراء ووزير التربية، تجد مسارها في العديد من قطاعات وزارة التربية فمن الصحة المدرسية الى الأمن المدرسي الى معالجة التسرب وموضوع الأبنية المدرسية والتعيينات والمشاريع المختلفة الاخرى، والتي تشكل ظاهرة لتلافي أخطاء الماضي".

وبين أن "رئيس الوزراء وافق على مبادرة مؤسسة تعليم لانتشال الطلبة المتسربين الراغبين بالعودة الى المدارس وعلى نفقة مؤسسة التعليم، والتي تشمل آلاف المتسربين من المدارس".