رئيس جامعة بغداد: افتتاح خط النقل الجماعي مبادرة مهمة لتحسين البيئة التعليمية

2024-04-24 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أكد رئيس جامعة بغداد، بهاء إبراهيم إنصاف، اليوم الأربعاء، أن افتتاح خط النقل الجماعي واحدة من المبادرات المهمة لتحسين البيئة التعليمية.

وقال رئيس الجامعة، في كلمته خلال افتتاح خط النقل الجماعي في مجمع جامعة بغداد، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "مبادرة فتح خط النقل الجماعي في جامعة بغداد، بدأت بمتابعة من مكتب رئيس مجلس الوزراء وبدعمه وبإشرافه، بالإضافة إلى دعم وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ودعم وزير التعليم العالي نعيم العبودي لإنجاح هذه التجربة، وكل ما يعزز من تحسين البيئة التعليمية".

وأشار إلى، أن "افتتاح النقل الجماعي واحدة من المبادرات التي تعمل عليها وزارة التعليم العالي، لتحسين بيئة التعليم وجعلها ملائمة لنجاح الطالب".

وتقدم رئيس جامعة بغداد، بالشكر إلى "وزير النقل على هذه المبادرة وحضوره شخصيا ً إلى حرم جامعة بغداد، وكذلك الشكر موصول إلى مدير عام النقل للتعاون الكبير الذي أدى الى الوصول لهذه النتيجة السريعة وتحقيق الهدف المطلوب".

‏ وافتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، صباح اليوم الأربعاء، خط النقل الجماعي في مجمع جامعة بغداد، وفيما أكد أنه تم تخصيص 25 حافلة لخدمة الطلبة والزائرين الى المجمع، أشار إلى أن طريقة الدفع بهذا الخط تكون عبر نظام الـPOS.