القبض على ثلاثة إرهابيين وتاجر مخدرات في 4 محافظات

2024-04-24 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، إلقاء القبض على 3 ارهابيين وتاجر مخدرات في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن عمليات التنسيق والتعاون المستمرة بين ابطال جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية عمليات جهاز أسايش اقليم كردستان تمكنا من القاء القبض على أحد المطلوبين في محافظة السليمانية".

وأضاف، أنه "بمعلومات استخبارية دقيقة تمكن ابطال جهازنا من القاء القبض على أحد الارهابيين في قضاء ابي غريب من العاصمة بغداد"، مبيناً أن "تم القاء القبض على أحد فلول عصابات داعش في محافظة صلاح الدين".

وأشار الى، أنه "في إطار مكافحة آفة المخدرات، تمكنت مفارز الجهاز من القاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة البصرة".







