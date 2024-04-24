التربية العراقية تطلق مشروع "المدرسة الحكومية الالكترونية" وتحدد مميزاته

2024-04-24 13:54:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلقت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، مشروع "المدرسة الحكومية الالكترونية" وعدّته مشروعاً واعداً يسهم في رفع الواقع الدراسي لطلبة الخارج.

وقال وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري خلال حفل إطلاق المشروع وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن نحتفل اليوم بأولى استراتيجيات وزارة التربية الرامية الى تطبيق البنى التحتية التكنولوجية للتعليم، وتعزيز المهارات، وتمكين التعليم عن بعد من خلال فتح المدرسة الالكترونية التي تعد إحدى وسائل تحقيق تكافؤ الفرص الدراسية وتوفير التعليم الجيد تحت اشراف ومتابعة وزارية مكثفة من قبل مديرية التلفزيون التربوي".

وأضاف، "نحن نقف على مسافة واحدة لافتتاح اهم مشروع تربوي يحقق أهداف الوزارة المستدامة التي تسعى إليها المدرسة الالكترونية كونه مشروعا واعدا يسهم في رفع الواقع الدراسي لطلبة الخارج والفئات الأخرى الذين لم تحالفهم ظروف الحياة لإكمال دراستهم، وتزويدهم بمهارات المجتمع العلمي والمعرفي اضافة الى القضاء على ظاهرة التدريس الخصوصي غير المنظم".

وتابع الجبوري، أن "خطواتنا أصبحت واضحة المعالم لترصين التعليم من خلال المدارس الالكترونية والبرامج التربوية الحديثة الأخرى".