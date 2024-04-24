العراق يحدد أهداف التمارين المشتركة مع القوة الجوية الإيطالية

2024-04-24 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – فاطمة رحمة

تصوير: علي هاشم

كشف قائد القوة الجوية الفريق شهاب جاهد، اليوم الأربعاء، عن خطة للتوسع بتنويع سلاح القوة الجوية، فيما حدد أهداف التمارين المشتركة مع القوة الجوية الإيطالية.

وقال قائد القوة الجوية الفريق شهاب جاهد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك خططاً بشأن التوسع بتنويع سلاح القوة الجوية وبحسب المهام الحديثة".

وأضاف، أن "الهدف من التمارين المشتركة مع القوة الجوية الإيطالية من أجل الاستعداد القتالي وزيادة الثقة والخبرة في مواجهة التهديدات والمتغيرات في المنطقة".