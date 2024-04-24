الاتحاد العراقي يكشف موعد مواجهتي إندونيسيا وفيتنام في "التصفيات المزدوجة"

2024-04-24 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، موعد مواجهتي إندونيسيا و فيتنام ضمن التصفياتِ الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027.

وقال الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تمّ تحديد وتثبيت موعد المباراتين المتبقيتين لمنتخبنا الوطنيّ واللتين ستقامان في حزيران المقبل ضمن التصفياتِ الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027".

واضاف البيان، ان "منتخبنا الوطنيّ، يواجه منتخب إندونيسيا في 6/6 في جاكارتا بملعبِ غيلورا بونغ كارنو في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت بغداد 15:30 السابعة و النصف 19:30 بتوقيت جاكارتا ".

وتابع "بينما ستكون آخرُ مواجهة في التصفياتِ ضد منتخب فيتنام في 6/11، ويحتضنها ملعبُ البصرة الدوليّ في الساعة التاسعة مساءً 21:00".

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة السادسة (F):

1- العراق – 12 نقطة

2- إندونيسيا – 7 نقاط

3- فيتنام – 3 نقاط

4- الفلبين – نقطة واحدة.



