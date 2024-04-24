مجلس بغداد: معاناة الإزدحامات ستنتهي العام الحالي

2024-04-24 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، قرب انتهاء ازمة الاختناقات المرورية التي يعاني منها المواطنين في العاصمة منذ سنين طويلة.

وقالت عضو المجلس اسيل الخالدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "المواطن البغدادي اصبح يلمس جدية الحكومة في حل ازمة الاختناقات المرورية التي يعاني منها منذ سنين طويلة دون أي حلول، فافتتاح احد مشاريع الاختناقات المرورية ساهم بخفض تلك الاختناقات كذلك تغيير أوقات الدوام ساهم بالحد من تلك المعاناة خاصة لبعض الموظفين".

وبينت الخالدي ان "المرحلة المقبلة سوف تنتهي معاناة المواطنين في العاصمة بغداد من خلال افتتاح مشاريع جديدة ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية، كما هناك مرحلة ثانية وكذلك ثالثة سوف تنطلق من المشاريع بعد افتتاح مشاريع الحزمة الأولى، فالحكومة جادة على انهاء هذه الازمة بشكل نهائي".

وكانت أمانة بغداد، قد كشفت في وقت سابق، بان الحزمة الاولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة، ستُنجز نهاية العام 2024، وقال مدير عام العلاقات والاعلام بأمانة بغداد محمد الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك زيادة في ديمومة العمل وسرعة الإنجاز.



