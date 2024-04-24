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تحديد مواعيد مواجهتي المنتخب العراقي ضد إندونيسيا وفيتنام

تحديد مواعيد مواجهتي المنتخب العراقي ضد إندونيسيا وفيتنام
تحديد مواعيد مواجهتي المنتخب العراقي ضد إندونيسيا وفيتنام
2024-04-24 14:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمّ تحديد وتثبيت مواعيد المباراتين المتبقيتين للمنتخب العراقي لكرة القدم واللتين ستقامان في حزيران المقبل ضمن التصفياتِ الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027.

حيث يواجه منتخبنا الوطنيّ، منتخب إندونيسيا في 6/6  في جاكارتا في ملعبِ غيلورا بونغ كارنو في الساعة الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت بغداد، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت جاكارتا،

بينما ستكون آخرُ مواجهة في التصفياتِ ضد منتخب فيتنام في 6/11، ويحتضنها ملعبُ البصرة الدوليّ في الساعة التاسعة مساءً  21:00 بتوقيت بغداد.

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