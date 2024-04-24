مستشار السوداني يكشف هدف طريق التنمية: البضائع تصل بـ24 ساعة لباريس

2024-04-24 14:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف مستشار رئيس الوزراء للنقل ناصر الاسدي، اليوم الاربعاء، الهدف الاساس من مشروع طريق التنمية، فيما اكد ان البضائع تحتاج الى 24 ساعة للوصول الى اوروبا. وقال الاسدي، في حديث متلفز، تابعته الاقتصاد نيوز، إن الهدف من مشروع طريق التنمية ليس النقل فقط، بل النقل جزء منه، لافتا الى أن الفكرة الاساسية للمشروع تتمثل بخلق فرص استثمارية صناعية زراعية تعليمية سياحية مستدامة. وأضاف، اننا لا نعتمد على دولة واحدة، بل مجموعة من الدول الراغبة بتصدير بضاعتها الى اوروبا، والتي ستسلك اي من الطرق المتاحة في العالم من بينها قناة السويس ورأس الرجاء الصالح، الا ان ما يميز طريق التنمية عدة جوانب من بينها اختصارا للوقت بنسبة 50، كذلك التكلفة أقل، بالاضافة لكونه أمن. وأوضح الأسدي، ان الكثير من عمليات الشحن تتبعها تحميل وتفريغ والتي تؤدي الى تلف، الا اننا نجري هذه العملية مرة واحدة فقط، اي من البحر الى البر. وأشار الى، ان الباخرات تحتاج 24 ساعة للوصول من ميناء الفاو الى باريس، وحتى اذا قلنا 72 ساعة فهذا أقل من الـ15 يوما التي تصل البضائع فيها عن طريق قناة السويس.