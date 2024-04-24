2024-04-24 14:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أغلقت البورصة العراقية، اليوم الأربعاء، مرتفعة بنسبة 2.48٪ بعد التطورات الإيجابية للاقتصاد العراقي نتيجة توقيع اتفاقيات مع تركيا وامريكا. وتداولت البورصة اسهم 44 شركة، عبر 3.6 مليار سهم بقيمة 1.5 مليار دينار من خلال 866 صفقة. وواصل مصرف بغداد، صعوده منذ بداية الأسبوع، اذ ارتفع اليوم بنسبة 6.55٪ ووصل إلى 4.39 دينار، وكذلك ارتفع المصرف العراقي الإسلامي بنسبة 10.57٪ ووصل الى 1.36 دينار، بعد الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة وزيادة رأسماله الى 325 مليار دينار. واحتل القطاع المصرفي المرتبة الأولى بالشركات الأكثر تداولا، اذ بلغت الأسهم المتداولة 3.5 مليار سهم.