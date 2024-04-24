2024-04-24 14:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الأربعاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة لمواجهة تحديات الأسعار وذكر بيان للوزارة تلقته الاقتصاد نيوز، أنه بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء أكد وزير التجارة أثير الغريري انطلاق موسم تسويق الحنطة المحلية موسم الخير والبركة لعام 20232024 بمحافظة الأنبار. وشدد الغريري أنه في ظل دعم رئيس الوزراء حققنا اكتفاء ذاتيا وخزينا استراتيجيا لمواجهة تحديات الأسعار عالميا، مشيراً إلى: الربح بالأمن الغذائي للبلد الذي لا يقل أهمية عن غيره من أمن واستقرار. وأردف قائلا: من دواعي سرورنا أن نلتقي للسنة الثانية على التوالي بافتتاح موسم تسويق الحنطة المحلية للعام الحالي بمحافظة الأنبار حيث كان افتتاح الموسم التسويقي الماضي في السادس والعشرين من شهر نيسان في محافظة واسط وبموسم مثالي استلمت فيه شركة الحبوب أكثر من خمسة ملايين طن في ظرف كان البلد يعاني بشحة في المادة الاستراتيجية وصل فيه سعر الطحين 50 ألف دينار . وأكد الغريري على ضرورة بذل أقصى الجهود والالتزام بالدوام على مدى 24 ساعة وتبسيط الإجراءات أمام الفلاحين تجنبا لأي زخم قد يحدث أثناء استلام الكميات التي يتوقع أن تصل لأكثر من ستة ملايين طن . ووجه إدارات الفروع التجارية باستنفار جهودهم وطاقاتهم لتقديم الدعم لفرع شركة الحبوب خلال الموسم التسويقي، مع التوجيه بوضع رؤية للارتقاء بأداء فروعهم وضمن توجهات الوزارة في هذا الجانب.