2024-04-24 14:48:07 - المصدر: منصة إيشان

صادقت محكمة التمييز الاتحادية، على الحكم الصادر من محكمة جنايات البصرة الخاصة بقضايا النزاهة بحق باسل عباس علي البجاري والمتضمن الحكم بالسجن لمدة ستة سنوات. وبحسب كتاب صادر عن محكمة التمييز، اطلعت عليه منصة “ايشان”، فإن التجاري مدان باختلاس 71 مليون مليون دينار خلال عمله مديا لقسم الإخراج المركزي لشرطة نفط البصرة، عبر تزوير وصولات […]

ظهرت المقالة وثيقة: الاختلاس يطيح بزوج النائبة زهرة البجاري أولاً على Eishan.