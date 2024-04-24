الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور مؤتمر قمة المناخ (COP 29) في باكو

2024-04-24 14:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، رسالة خطيّة من نظيره الاذربيجاني إلهام علييف تضمنت دعوة الأول للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ (COP 29) التي تقام في العاصمة باكو خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال رشيد في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق نصير ممدوف، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية.

وأكد رشيد خلال اللقاء على ضرورة انعقاد مثل هذه المؤتمرات في ظل التغيرات المناخية ونتائجها على البيئة من ارتفاع درجات الحرارة والتصحر والجفاف الذي تعاني منه أغلب دول العالم، لافتا إلى أهمية متابعة تنفيذ المقررات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمرات السابقة وتفعيلها من أجل معالجة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وإلزام الدول في تطبيق المعايير التي تضمن حماية البيئة من التلوث.